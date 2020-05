Wiener "NSA-Villa" wird "umfunktioniert"

NSA-Villa oder der Wiener Sitz des Open Source Center, wie es die US-Botschaft behauptet? Das Haus in der Pötzleinsdorfer Straße 126 – 128, sorgte in den vergangenen Tagen für Spekulationen. Laut dem Magazin „Format“ soll der Bau, der sich unweit des Pötzleinsdorfer Schlossparks befindet , ein Lauschposten des US-Auslandsgeheimdienstes NSA sein. Die US-Botschaft will davon nichts wissen. Das sei keine NSA-Niederlassung, sondern, und das könne man ja im Internet nachlesen, die Wiener Zweigstelle des Open Source Centers.

Der Name ist jedoch irreführend. Mit Open-Source-Software hat die ominöse Organisation, die dem Direktor aller US-Nachrichtendienste (Director of National Intelligence) unterstellt ist, nämlich nichts zu tun. Laut offiziellen Angaben der US-Botschaft werden im Open Source Center Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen gesammelt und ausgewertet. Aber zumindest in Wien soll auch das nicht mehr lange passieren, denn die US-Botschaft will die Villa in etwa einem Jahr schließen. Die Technologie habe sich überholt. Die Schließung habe nichts mit der aktuellen Diskussion zu tun. Der US-Botschaft gehört die Villa bereits seit 42 Jahren, 1971 wurde sie gekauft.