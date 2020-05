2,1 Millionen PlayStation 4 in 16 Tagen verkauft

Von Sonys schärfstem Konkurrenten, Microsofts Xbox One, ist bislang lediglich bekannt, dass sie ebenfalls eine Million Stück am ersten Verkaufstag absetzen konnte. Microsofts Spielkonsole war aber am 22. November weltweit gestartet. In Europa musste man auf die PlayStation 4 nach dem Verkaufsstart am 15. November noch zwei Wochen warten. In Japan wird die Spielkonsole erst Ende Februar erhältlich sein.