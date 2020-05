Acer Aspire R7 im Test: Gelenkiges Windows 8-Notebook

In puncto Hardware-Ausstattung regiert beim R7 der Durchschnitt. Das Testgerät war mit einem Intel Core i5-3337U ausgestattet, dessen beide Kerne mit je 1,8 GHz getaktet sind, mit Turbo Boost kann die Taktrate allerdings bei Bedarf auf bis zu 2,7 GHz hochgeschraubt werden. Mittlerweile hat aber auch Acer das R7 mit CPUs der Haswell-Reihe ausgestattet, die zwar an der Performance wenig ändern, aber die Laufzeit etwas in die Höhe schrauben dürften. Als Grafikkarte kommt eine Nvidia GT 750M zum Einsatz. Wird etwas weniger Leistung benötigt, schaltet der Laptop automatisch auf den im Prozessor integrierten Grafik-Chipsatz Intel HD 4000 um. Dieser hat zwar keine für Spiele ausreichende Leistung, ist im Vergleich aber deutlich effizienter und schont damit den Akku.

Im Inneren des Testgerätes war eine 750 Gigabyte-Festplatte verbaut, es gibt jedoch auch eine Variante mit 256 Gigabyte großer SSD. Auch bei der RAM-Bestückung gibt es die Wahl zwischen zwei Varianten mit vier oder acht Gigabyte. In Titeln wie Battlefield 3, Rome 2 sowie Crysis 2 schlug sich die Kombination aus Core i5 sowie GT 750M recht wacker, Spielen in Full HD-Qualität bei mittleren Einstellungen war problemlos möglich. Auch in den Benchmarks gab es durchwegs gute Ergebnisse, auch wenn man sich keine zukunftssichere Spiele-Maschine mit dem R7 erwarten sollte.

Cinebench 15: 42,52 fps (OpenGL), 183 cb (CPU)

PC Mark 8 (Home Accelerated): 2818 Punkte

3D Mark: 1839 Punkte

Bei GPU-lastigen Aufgaben war die Hitzeentwicklung teilweise recht hoch, auch wenn das durch das Kunststoffgehäuse sowie die Tatsache, dass die Handballen nicht auf dem Laptop abgelegt werden können, nicht wirklich auffiel. Die Hitze konzentrierte sich zudem auf den Bereich um das Touchpad, der ohnedies kaum zum Einsatz kommt. Am Schoß gab es ebenfalls keinerlei Probleme, da die Unterseite stets recht kühl blieb. Ein kleines Manko ist hingegen der Lüfter, der zeitweise auch bei Leerlauf recht laustark auf sich aufmerksam machte. Das geschah meist ohne erkennbaren Grund.