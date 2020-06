Acer Liquid Jade S im Hands-on: Günstig mit Dual-SIM

Acer will mit dem neu vorgestellten Liquid Jade S etwas besser Fuß am Handymarkt fassen. Das Gehäuse besteht zwar aus gewöhnlichem Plastik, durch die Texturierung auf der Rückseite entsteht jedoch der Eindruck von gebürstetem Aluminium, was im Test durchwegs positiv auffällt. Das Gehäuse ist abgeründet, was dazu führt, dass das Smartphone gut in der Hand liegt. Positiv hinzu kommt noch das geringe Gewicht von 116 Gramm.