Adidas stellt ersten zu 100 Prozent recycelbaren Laufschuh vor

Marktstart 2021

Hergestellt wurde der Futurecraft. Loop laut Engadget in der Speedfactory, einer weitgehend automatisierten Produktionsstätte in Atlanta. Die ersten 200 Laufschuhpaare werden an 200 Testnutzer übergeben. Sie sollen Erfahrungen mit dem Produkt sammeln, die in eine weitere Variante des Schuhs einfließen sollen. Diese soll dann in der ersten Hälfte 2021 auf den Markt kommen. Was der Futurecraft. Loop kosten wird, ist noch nicht bekannt.