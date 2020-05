Adobe-Tool integriert 3D-Druck in Photoshop

Adobe hat am Donnerstag ein neues Tool für Photoshop CC vorgestellt, mit dem 3D-Dateien angezeigt und für den 3D-Druck vorbereitet werden können. Erstellen von eigenen 3D-Dateien soll nicht möglich sein, der Benutzer muss eine bereits vorhandene Datei in Photoshop laden. Derzeit werden die Formate OBJ, STL, 3DS, Collada und KMZ unterstützt. Dort hat er dann die Möglichkeit, Feinheiten zu korrigieren. Zudem kann Photoshop automatisch passende Stützstrukturen berechnen. Zum Start wird auch eine Vorschau für 3D-Drucker von MakerBot und Cube mitgeliefert, der Druckauftrag kann direkt aus Photoshop an diese 3D-Drucker geschickt werden. Weitere Modelle sollen in Zukunft folgen, allerdings kann jeder sein eigenes 3D-Drucker-Profil per XML-Datei erstellen.