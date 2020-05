Airbag mit Softwarefehler: Audi ruft 850.000 Autos zurück

Allein in Deutschland müssten 150 000 Wagen aller Ausführungen (Limousine, Avant und Allroad) zurück in die Werkstätten. Der A4 ist das meistgebaute Auto von Audi. Zuerst hatte das Magazin „auto motor und sport“ über den Rückruf berichtet. Die Probleme seien bei internen Kontrollen aufgefallen, sagte der Audi-Sprecher. Alle Besitzer betroffener Fahrzeuge würden nun über das Kraftfahrt-Bundesamt ( KBA) angeschrieben.

„Für den Kunden ist das eine halbe Stunde Aufenthalt in der Werkstatt“, sagte der Sprecher. 2013 mussten dem KBA zufolge in Deutschland über alle Marken hinweg insgesamt etwas mehr als 770 000 Fahrzeuge zurückgerufen werden.

Zuletzt hatten vor allem der US-Konzern General Motors sowie der weltgrößte Autohersteller Toyota mit zahlreichen Rückrufaktionen zu kämpfen. Erst in der vergangenen Woche musste Toyota 1,75 Millionen Fahrzeuge weltweit wegen Problemen bei Bremsen und Benzinleitungen zurück in die Werkstätten beordern. Auch Opel, BMW und Volkswagen hatten zuletzt Rückrufaktionen gestartet.