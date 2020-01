Alkohol-Wegfahrsperre für Autos gefordert

13.500 Unfälle mit Personenschäden fordert Alkohol am Steuer allein in Deutschland. In Österreich war 2019 die Alkoholisierung von Fahrern zumindest für sieben Prozent aller tödlichen Unfälle verantwortlich und führte zu 23 Todesopfern. Nun wird die Forderung laut, dass Neufahrzeuge künftig eine Alkohol-Wegfahrsperre erhalten sollen. Dabei misst ein Sensor im Auto wie bei einer Polizeikontrolle, ob der Fahrer alkoholisiert ist. Unfallforscher argumentieren, dass damit alle alkoholisierten Unfälle vermieden und Menschenleben gerettet werden können.

Vorrichtung ab 2022 in Autos

Die Idee ins Spiel gebracht hat die deutsche Unfallforschung der Versicherer (UDV). Unterstützung bekommt sie vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und teilweise auch vom Autofahrerclub ADAC. Jener sperrt sich aber gegen einen verpflichtenden Einbau der sogenannten Alkohol-Interlocks in allen PKW. Dass eine entsprechende Schnittstelle standardmäßig im Auto vorhanden sein muss, ist laut einer im November 2019 beschlossenen EU-Richtlinie übrigens schon durch.