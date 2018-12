Alle Displaygrößen des Samsung Galaxy S10 durchgesickert

Was den Verkaufsstart der 5G-Variante betrifft, gehen die Meinungen aktuell noch auseinander. Angesichts dessen, dass in vielen Ländern die 5G-Netze noch nicht fertiggestellt sind - vielerorts stehen die Lizenzvergaben sogar noch an - könnte das besagte Modell überhaupt nur in wenigen Regionen auf den Markt kommen. Dem Insider zufolge soll die 5G-Variante des Galaxy S10 überhaupt nur in Korea und den USA ausgeliefert werden.