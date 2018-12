Samsungs 5G-Smartphone hat einen Notch in der Ecke

Anfassen durfte das ausgestellte 5G-Phone von Samsung niemand. Ebenso wenig wollte der Handy-Hersteller, dass das Gerät eingeschaltet wird. Als ein Samsung-Mitarbeiter das Smartphone dann doch eingeschaltet hatte, war die Verwunderung unter den anwesenden Journalisten groß.

Anstelle eines kleinen Lochs für die Selfie-Kamera oder eines üblichen, symmetrischen Notch am Display, findet die Frontkamera beim 5G-Phone in der oberen rechten Ecke Platz. Am Screen ist also eine entsprechend Einkerbung in der Ecke zu sehen.