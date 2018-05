Alles um zehn Euro: Details zum Xiaomi Flash Sale

Am Samstag, den 26. Mai, findet die offizielle Eröffnung des Mi Store in Vösendorf statt. Die Eröffnungsaktion sorgte dabei bereits im Vorfeld für Schlagzeilen: Zehn Minuten lang darf jeder Kunde ein beliebiges Produkt für zehn Euro erwerben. Nun haben die Betreiber des Xiaomi-Geschäfts weitere Details zum Ablauf und zur Aktion veröffentlicht. „Ab 9:30 Uhr wird es Rahmenprogramm mit einem DJ und Quiz geben, um elf Uhr erfolgt dann die offizielle Eröffnung“, sagt ein Sprecher gegenüber der futurezone. Um Chaos zu verhindern, soll en lediglich „maximal 25 bis 30 Leute gleichzeitig in den Store gelassen werden“ – nähere Details werden aber erst im Laufe des Tages beschlossen, so der Sprecher.