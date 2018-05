Xiaomi verkauft zehn Minuten lang alles für zehn Euro

Der chinesische Elektronik-Konzern Xiaomi ist ab Freitag auch in Österreich mit einem 100 Quadratmeter großen Geschäft vertreten. Der erste offizielle Mi Store eröffnet am Freitag in der Shopping City Süd in Vösendorf. Insgesamt führt der Store 84 Produkte, wobei der Fokus auf der Smartphone- und Unterhaltungselektronik-Palette liegt. So werden alle aktuellen Smartphones, inklusive dem Xiaomi Mi Mix 2 (SE), dem RedMi 5 sowie dem Android-One-Gerät Mi A1. Das neue Spitzenmodell Mi Mix 2S soll Ende Mai folgen, das noch nicht offiziell angekündigte Flaggschiff Mi 7 soll ebenfalls in den kommenden Wochen angeboten werden.

Obwohl das Geschäft bereits ab dem 18. Mai geöffnet ist, wird die offizielle Eröffnungsfeier erst am 26. Mai erfolgen. Dann soll es voraussichtlich auch einen von Xiaomis berühmten „Flash Sales“ geben: Jene Kunden, die in den ersten zehn Minuten im Geschäft vorbeikommen, können jedes Produkt um zehn Euro kaufen. Die Aktion ist aber laut offiziellen Informationen auf ein Produkt pro Kunde limitiert. Die Betreiber rechnen mit einem großen Ansturm, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen wie Security-Personal sollen getroffen werden.