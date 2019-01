Amabrush verspricht Auslieferung der 10-Sekunden-Zahnbürste

Eigentlich hätte die Amabrush im Dezember 2017 an die Unterstützer der Kickstarter-Kampagne geliefert werden sollen. Die Zahnbürste, die in nur zehn Sekunden alle Zähne säubern soll, wurde aber etliche Male verschoben. Im Herbst 2018 haben zumindest ein paar Unterstützer ihre Amabrush erhalten, die meisten warten aber noch darauf. Jetzt will das Wiener Start-up seine Schuld begleichen.

In einer Mail an die Unterstützer der Kickstarter-Kampagne heißt es, dass bis Ende April 2019 die Amabrushes produziert und ausgeliefert werden. Die Bürste wird zuerst verschickt, das bestellte Zubehör, wie weitere Mundstücke und Zahnpasta-Kapseln, sollen später folgen.