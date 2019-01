Amazon will Mitarbeiter mit Weste vor Robotern schützen

In vielen Amazon-Lagern wird das Sortieren und Verpacken von Waren mittlerweile von Robotern erledigt. Gerade bei Wartungsmaßnahmen der elektronischen Helfer kommt es dabei immer wieder zu gefährlichen Situationen - etwa durch Kollisionen anderer Roboter mit den im Raum befindlichen Personen. Um die Mitarbeiter vor Verletzungen zu schützen, hat Amazon nun eine elektronische Weste entwickelt. Die eingebauten Sensoren sorgen dafür, dass in der Nähe befindliche Roboter abbremsen bzw. ihren Kurs ändern.

Verletzte durch Roboter

Dass Vorfälle mit Robotern schon jetzt bei Amazon Thema sind, hat ein Zwischenfall im Dezember 2018 eindrücklich bewiesen. So wurden über 50 Amazon-Mitarbeiter verletzt, nachdem ein Roboter versehentlich eine Dose mit Bären-Abwehrspray, eine Variante von Pfefferspray, zerstörte und die anwesenden Personen mit den Reizgasen in Kontakt kamen. 24 Betroffene mussten damal gar in ein Krankenhaus eingeliefert werden.