Analoge Smartwatch Martian im Kurztest

In der Praxis macht die analoge Smartwatch eine gute und vor allem elegante Figur. Sie ist im ersten Moment kaum von einer gewöhnlichen Uhr zu unterscheiden, was für viele Anwender positiv sein dürfte. Die Benachrichtigungen funktionierten im Kurztest ebenfalls zuverlässig. Das subtile Design hat jedoch auch seinen Preis: So ist das Display sehr klein ausgefallen, was es schwierig macht, SMS-Nachrichten zu lesen. Für mehr als einen kurzen ersten Blick, worum es sich handeln könnte, reicht es nicht aus. Hier wäre es vielleicht besser, doch auf ein zweizeiliges Display zu setzen.