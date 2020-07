Android 11: Das sind die wichtigsten Neuerungen

Am Freitagabend hat Google die zweite Android 11 Beta veröffentlicht. Es ist voraussichtlich die letzte Version vor der finalen Version, die am 8. September erscheinen soll. Das berichtet der Google Watch Blog. Für Entwickler ist diese Version bereits sehr interessant, weil bereits sehr viele Neuerungen enthalten sind, die aller Voraussicht nach auch im finalen Release enthalten sein werden und die Version ausreichend stabil ist, um eigene Anwendungen damit bereits zu testen.



Neu in Android 11 ist etwa, das das „Teilen-Menü“ optimiert worden ist. Das ist eine jahrelange Baustelle in Android, wie der Google Watch Blog berichtet. Nun aber soll es mehr Möglichkeiten geben, um Inhalte zu kopieren und mit anderen Menschen zu teilen. Jede App ist künftig nur noch einmalig mit einem Eintrag zu finden.