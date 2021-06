Android KitKat 4.4 Bilder zeigen neue Oberfläche

Eine von einem italienischen Android-Blog gepostete Bilderstrecke deutet auf einige Design-Neuerungen und Änderungen in Android 4.4 hin. Wie schon bei sämtlichen Google-Services soll offenbar auch Android noch aufgeräumter und reduzierter wirken. So sind die Icons oben nun ganz in Weiß vor transparentem Hintergrund gehalten. Wechselt man von einem der Home-Screens in die App-Übersicht fällt auf, dass der Hintergrund nicht mehr schwarz ist, sondern ebenfalls das Hintergrundbild ziert.

Einige Menüpunkte wie Google Settings und die Google Suche sind nun rund gehalten, Google Photos und Google+ zeigen aber weiterhin eine quadratische Icon-Form. Eine eigenständige Galerie-App ist aus den Screenshots nicht auszumachen, es ist anzunehmen, dass Google Photos diese Funktion übernehmen wird. Neu ist optisch auch ein Kamerasymbol, das den Schnellzugriff vom Home- bzw. Lockscreen aus besser illustrieren soll.