Android N: Die Neuerungen der kommenden Android-Version

Android N ist der Nachfolger von Android 6.0 und wurde zuletzt auf der Google I/O 2015 gezeigt. Normalerweise kommt pünktlich zur I/O das Developer Preview raus, aber Google geht dieses Jahr offenbar erstmals einen anderen Weg. Um möglichst früh Feedback zu sammeln und zu integrieren, wird die Developer Preview von Android N dieses Jahr bereits jetzt angekündigt und veröffentlicht und zwar für das Nexus 9, Nexus 6P, Nexus 5X, Nexus 6 und Pixel C, den Nexus Player und demnächst auch das Android-One-Smartphone General Mobile 4G. Wer die neue Version ausprobieren möchte, kann sich unter g.com/androidbeta anmelden. Derzeit wird das jedoch ausdrücklich nur für versierte Nutzer bzw. Entwickler empfohlen.

Neue Features

Split-Screen und Akku-Verbesserungen

Eine weitere Neuheit ist die Multi-Window-Funktion, also ein Split-Screen-Modus, bei dem man zwei Apps nebeneinander betreiben kann. Damit übernimmt Google eines von vielen Geräteherstellern in ihren angepassten Oberflächen schon lange verfügbares Feature und baut es direkt in Android ein.

Außerdem wurde Googles Akkuspar-Funktion Doze erweitert. So werden Funktionen, die viel Strom benötigen nun verstärkt deaktiviert. Auch das ist eine Funktion, die andere Hersteller bereits seit längerem in ihren angepassten Roms nachgeliefert haben.