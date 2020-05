Android-Smartphone aus Titan und Gold kostet 2.300 Dollar

Das Gehäuse des „Radical“ ist aus einem massiven Block Titan gefräst und verfügt ebenfalls über Tasten aus Titan. Allein am rohen Gehäuse soll eine Maschine rund neun Stunden beschäftigt sein, das Nachbearbeiten nehme dann nochmals vier Stunden in Anspruch. Das Gresso-Logo auf der Rückseite wurde mit 18-karätigem Gold versehen. Das Gewicht ist für ein Smartphone mit 4,5 Zoll-Bildschirm auch dementsprechend hoch. 219 Gramm bringt es auf die Wage, mehr als so manches 6 Zoll-Phablet.