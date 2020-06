Android-Sofortbildkamera Polaroid Socialmatic angetestet

Das quadratische Format in Instagram-Optik sieht durchaus ansprechend witzig aus und fällt auf. Nimmt man die Polaroid-Kamera in die Hand, meint man zuerst, dass es sich um gar kein funktionierendes Gerät handelt. Die Haptik erinnert mehr an ein Spielzeug als an eine Kamera, ist aber dennoch nicht als schlecht zu bewerten. Das Kunststoffgehäuse und die Bedienelemente wirken nicht fragil, sondern hochwertig und langlebig.