Angespielt: Sonys smartes Upgrade für Tennisschläger

Tief versteckt im Sony Messestand, nach Smartphones, Heimkinohelmen und Playstation 4s, im hintersten Eck der Central Hall, verbirgt sich eines der interessantesten Gadgets der gesamten CES – zumindest für Tennisspieler. In einem halbverglasten Bereich (zum Schutz der Zuseher), werden Bälle aus der Ballmaschine Richtung Auffangnetz retourniert. Ein Projektor blendet an der Wand nahezu in Echtzeit die Daten zu jedem Schlag ein – von der Geschwindigkeit des Balls bis zu dem Punkt der Schlagfläche, mit dem der Ball getroffen wurde.