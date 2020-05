Anki Drive: Intelligente Spielzeug-Autos angekündigt

Das Start-Up Anki aus San Francisco will Roboter in das alltägliche Leben bringen und hat für diesen Zweck in der letzten Finanzierungsrunde knapp 50 Millionen Dollar einnehmen können. Mit Anki Drive kommt nun das erste Produkt des Unternehmens in den Handel. Ab dem 23.Oktober ist das Starter-Kit mit zwei Autos, Ladestation und ausrollbarer Fahrbahn um 199 US-Dollar erhältlich. Die Autos fahren jedoch, im Gegensatz zu anderen Spielzeug-Autos, von selbst, der Benutzer kontrolliert lediglich Geschwindigkeit und Waffen per App.