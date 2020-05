Apple bestätigt iMessages-Probleme

In den vergangenen Tagen gab es mehrfache Nutzer-Beschwerden darüber, dass iMessages nicht ankommen. Mit Apple-Geräten ist es normalerweise möglich, über iMessages an andere Apple-Geräte Instant-Nachrichten zu schicken. Doch viele der verschickten Nachrichten scheinen momentan nicht anzukommen, obwohl sie als "versendet" aufscheinen.

Apple bestätigte nun, dass es bei einem Teil der iMessage-Nutzer zu Probleme kommt und kündigt zugleich an, das Problem in einem kommenden Software-Update zu lösen. In der Zwischenzeit sollen sich betroffene Nutzer an AppleCare wenden, so der Konzern.