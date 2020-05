Apple bestätigt mutmaßlichen iPad-Event am 22. Oktober

Beobachter glauben, dass es bei der Präsentation vor allem um das iPad und das iPad mini gehen wird, die beide reif für ein Produkt-Update sind. Neben aufgerüsteter Hardware dürfte sich auch am Design einiges ändern, wie arstechnica schreibt. Die neuen Version des großen iPads wird vermutlich dünner und leichter mit schmäleren Rändern, also angelehnt an das Äußere des kleinen Bruders.

Beim iPad mini sind sich die Experten nicht einig, ob das Update über ein Retina-Display verfügen wird oder nicht. Als sicher gilt aber ein stärkerer Prozessor. Der Schwerpunkt des Events, das in einer Woche stattfindet, soll zwar auf den iPads liegen, aber auch andere Apple-Produkte warten auf eine Frischzellen-Kur.