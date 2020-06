Apple gestaltet OS X komplett um

Wie 9to5Mac berichtet, will Apple OS X 10.10 sehr stark an das mobile Betriebssystem iOS anpassen und im Rahmen der Apple Worldwide Developers Conference ( WWDC) vorstellen. Das berichten zumindest Insider, die mit den Plänen vertraut sein sollen.

Das neue OS X mit dem Codenamen Syrah werde demnach ein an iOS angelehntes „Toggle-Design“ bekommen. Außerdem sollen schärfere Kanten und Icons kommen sowie mehr Weißräume. Bereits bekannte Dinge wie der Finder, Multi-Window-Multitasking und Mission Control sollen aber dennoch beibehalten werden. Gleichzeitig will der Konzern abermals einige an iOS angelehnte Funktionen in OS X unterbringen, wie zuletzt schon Launchpad oder den Mac App Store.