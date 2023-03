Apple verschiebt smartes Headset erneut

Viele Gründe für eine Verschiebung

Laut Kuo ist Apple aus mehreren Gründen nicht so optimistisch, dass sich eine Präsentation im Juni ausgeht. Einerseits liege es an der allgemeinen Wirtschaftskrise, andererseits müsse man Kompromisse bei der Hardware machen, um eine Massenproduktion zu ermöglichen.

Auch das Ökosystem und die Apps könnten nicht rechtzeitig fertig werden. Zudem sei ein hoher Verkaufspreis, der bei etwa 3.000 US-Dollar starten könnte, zu erwarten.

Es wird davon ausgegangen, dass das Headset erst in der zweiten Jahreshälfte, oder gar erst gegen Ende des Jahres, erhältlich sein werde, heißt es in einem Bericht von MacRumors. Die Anzahl an Headsets, die noch dieses Jahr verkauft werden könnten, verringert sich von ursprünglichen Prognosen von rund einer halben Million Stück auf 200.000 bis 300.000 Stück, heißt es in dem Bericht.

Laut Mitarbeiter*innen würde das Headset „kein wirkliches Problem“ lösen. Ergo: Die eigenen Mitarbeiter*innen scheinen derzeit nicht an das Produkt zu glauben.