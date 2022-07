Apples Mixed-Reality-Headset könnte 2 Apple Watches brauchen

Apple hat seine Datenbrille noch immer nicht offiziell vorgestellt, die Gerüchteküche brodelt aber nach wie vor. Nun hat Patently Apple einen Patentantrag entdeckt, der auf eine teure Steuerung des AR/VR-Headsets hinweisen könnte.

VR-Brillen, benötigen derzeit Controller oder Hand-Tracking, z.B. um durch ein Menü zu navigieren. Apples Brille soll VR und AR in einer Datenbrille vereinen. Dafür sollen Nutzer*innen laut Patent an jedem Handgelenk ein Gerät tragen, das stark an eine Apple Watch erinnert.