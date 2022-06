Apples Mixed-Reality-Brille könnte schon Anfang 2023 kommen

Apples lange erwartete Mixed-Reality-Brille könnte schon kommenden Jänner auf den Markt kommen. Das schreibt der gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo in einem Bericht über den VR- und AR-Headset-Markt.

In seinem Bericht nennt Kuo die Datenbrille "das komplizierteste Produkt, das Apple je entworfen hat". Ein Grund dafür sei die Vielzahl an Zulieferern, die an der Produktion beteiligt sind.

Konkurrenz für Meta

Außerdem unterstreicht der Analyst die bisherigen Gerüchte, dass es sich um eine "durchsichtige Videobrille" handelt. Gemeint ist damit ein Gerät, dass die Realität per Videoprojektion abbildet und erweitert. Auch Meta plant ein solches Headset (futurezone berichtete).

Kuo befasst sich in seinem Text auch mit dem Facebook-Mutterkonzern. Er vermutet, dass Meta nicht langfristig VR-Headsets verkaufen wird, die Verluste einbringen. Dieser Umstand könnte aber Apple nützen.

Immer mehr Informationen sickern über Apples Brille durch. So wurde die Bezeichnung "realityOS" entdeckt, das auf ein neues Betriebssystem aus dem Apple-Ökosystem hinweist. Außerdem hat Tim Cook selbst angekündigt, Apple werde bald mehr über die AR-Pläne des Konzerns verraten.