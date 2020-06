Apple heuert Medizintechnik-Experten für iWatch an

Die erste Version der iWatch könnte unter anderem den Blutdruck und die Herzfrequenz messen, prognostiziert der auf Technologie-Fortschritt in der Biomedizin spezialisierte Wissenschaftler Daniel Kraft. Er könnte sich vorstellen, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino ein Gerät auf den Markt bringt, mit dem auch der Blutzuckerwert kontinuierlich erfasst werden kann. Einige Experten gehen zudem davon aus, dass Apple eine ganze Gesundheits- und Fitness-Plattform im Stil des App-Stores im Sinn hat und so Entwicklern Raum für das Design einer Vielzahl von Anwendungen geben könnte.

„Es gibt keinen Zweifel, dass Apple sich in diesem Bereich umschaut“, sagt Ted Driscoll von der Wagniskapitalfirma Claremont Creek Ventures im Silicon Valley. Schließlich werbe Apple der Konkurrenz vor allem solche Ingenieure ab, die Erfahrung mit der High-Tech-Überwachung medizinischer Messwerte hätten. Die Kalifornier sorgen damit für Unruhe in der Biomedizin-Branche: „Einige der Hoffnungsträger, die Apple eingestellt hat, verfügen über zahlreiche Geschäftsgeheimnisse“, klagt Joe Kiani, Chef der Medizingeräte-Firma Masimo. Kiani weiß, wovon er spricht: Mitte 2013 verlor er seinen Medizin-Chef Michael O'Reilly an Apple. Für seinen neuen Arbeitgeber verhandelt O'Reilly Medienberichten zufolge nun mit der US-Arzneimittelaufsicht über Zulassungsfragen.