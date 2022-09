Apple veröffentlicht iOS 16: So kommt ihr zum neuen Update

Apple hat am Montag wie geplant das Software-Update auf das neue mobile Betriebssystem für das iPhone (iOS 16) und die Smartwatches (watchOS 9) veröffentlicht.

Das Update steht für alle Nutzer*innen weltweit gleichzeitig zur Verfügung, weshalb es normalerweise am ersten Abend sowie am Folgetag mitunter zu längeren Downloadzeiten oder sogar Fehlermeldungen kommen kann. Das Software-Update für das iPad wird erst später im Jahr nachgereicht und steht dieses Mal nicht, wie sonst üblich, gleichzeitig zur Verfügung. Schwierigkeiten macht hier in der Beta-Version vor allem der Stage Manager, der die iPads immer wieder zum Abstürzen bringt, weshalb das Release verschoben wurde.

So kann das iOS-16-Update installiert werden

User*innen finden das Update am iPhone unter „Einstellungen“ – „Allgemein“ – „Softwareupdate“. Dort erfährt man auch, welche Version man aktuell installiert hat und ob das Update schon bereit steht. Man kann es aber auch via Mac oder iTunes auf einem Windows-Rechner installieren. Um WatchOS 9 zu installieren, benötigt man bereits ein iPhone mit iOS 16. Dies kann auf alle iPhones beginnend mit dem iPhone 8 oder neuer installiert werden. Alle Apple Watches beginnend mit der 2018er 4er Serie können auf das neue Betriebssystem upgegraded werden. Auch beim WatchOS geht man zu „Einstellungen“ – „Allgemein“ – „Softwareupdate“. Die Uhr muss sich dabei allerdings auf der Ladestation befinden.