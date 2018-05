Apple-Nutzer beklagen zerbrechliche iPhone-X-Kamera

In den letzten Monaten haben Berichte über gesprungene Kameralinsen bei Apples iPhone X zugenommen. Sowohl auf Plattformen wie Reddit (1, 2, 3) als auch in den offiziellen Apple-Support-Foren (1, 2, 3, 4) beschreiben Nutzer, dass in dem Glas vor der Kamera plötzlich ein Sprung auftauchte, wie 9to5mac berichtet. Die Kunden hätten das Handy dabei nicht fallen gelassen, wie es heißt. Ein Nutzer schreibt, er habe das Gerät in den Apple Store gebracht, wo ihm mitgeteilt wurde, dass eine Reparatur 549 Dollar kosten würde.