Apple veröffentlicht neues iTunes

Kurz bevor iCloud und iOS 5 an die Öffentlichkeit gelangen sollen hat Apple offiziell iTunes 10.5 zum Download bereit gestellt. Die Version ist für alle User notwendig, die iOS 5-Features wie den Cloud-Dienst oder drahtlose Synchronisierung nutzen wollen. Darüber hinaus wurden einige Sicherheitslücken behoben. Das Software Update ist sowohl für Mac-, als auch für Windows-User verfügbar.

Laut Apple hat die neue Version nur einige wenige grundlegend neue Funktionen. " iTunes in the Cloud" soll Nutzern erlauben, Musik TV-Serien und Bücher mehrmals auf die eigenen iOS-Geräte herunterzuladen. iTunes 10.5 bietet außerdem die Synchronisation über WLAN. Auf die Funktion " iTunes Match", mit welcher Nutzer ihre von CD konvertierten Songs in der Cloud zur Verfügung haben, müssen Anwender noch warten.