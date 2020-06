Apple veröffentlicht wichtige Updates für iOS und Mac OS X

Neben Mac OS X bekam auch iOS ein Update am Dienstag spendiert. Apple bringt sein mobiles Betriebssystem auf Version 8.1.3 und behebt damit das oft kritisierte Speicherplatz-Problem beim Update. iOS erforderte bei Over-the-Air-Updates mindestens drei Gigabyte an freiem Speicher. Das stellte für Besitzer von 16-GB-Geräten oftmals eine Hürde dar, weswegen auch iOS 8 weniger rasch angenommen wurde wie sein Vorgänger. Mit dem Update wird der Bedarf auf 600 Megabyte an freiem Speicher reduziert. Zudem wurden kleinere Bugfixes vorgenommen, beispielsweise Fehler beim Eingeben des Passwortes bei FaceTime oder fehlende Ergebnisse in der Spotlight-Suche.