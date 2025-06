Apple versorgt Offline-iPhones mit Wetterdaten

Entwickler fanden in der Beta-Version von iOS 26 Hinweise auf eine um Offline-Daten ergänzte Wetter-App.

Bergsteiger oder Abenteuerreisende kennen das Problem vielleicht: Man ist in einem abgelegenen Terrain unterwegs und wäre in solchen Situationen besonders auf einen zuverlässigen Wetterbericht angewiesen. Aber wenn der Internetempfang abbricht, gibt es auch keinen Wetterbericht am Handy.

Apple will das ändern und testet derzeit ein neues Feature, das Wetterdaten via Satellit aufs iPhone bringt. Der neue Offline-Wetterbericht soll derzeit laut TUAW getestet werden. Die Offline-Daten sollen zu einem späteren Zeitpunkt über die herkömmliche Wetter-App abrufbar sein.

Hinweise in Beta-Code von iOS 26

Entsprechende Hinweise auf das neue Feature haben Entwickler im Quellcode der iOS-26-Beta gefunden. Derzeit wird bereits die Notruffunktion am iPhone via Satellitenverbindung abgewickelt.

Zum Senden und Empfangen der Satellitensignale soll der neue Dienst sogenannte L-Band-Signale nutzen, für die eine spezielle Antenne benötigt wird, die in neueren iPhone-Modellen bereits integriert ist. Bei ihrer Begutachtung des Codes fanden die Entwickler auch API-Befehle für Datenkomprimierung und Standortgenauigkeit.

Im Herbst 2025 soll das neue iOS-Feature zunächst in Europa, den USA und in Kanada kommen, wenn Apple iOS 26 offiziell vorstellt. Welche Modelle den neuen Offline-Wetterdienst genau erhalten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch, ob Apple das neue Service extra verrechnen will, wurde offiziell noch nicht verraten.