11 Dinge, die bei der Apple-Keynote untergegangen sind

Umgekehrt funktioniert das übrigens auch: Kommt man etwa bei einer Telefon-Hotline in die Warteschleife , kann man das iPhone zur Seite legen oder in eine andere App wechseln. Sobald sich eine Person meldet, wird man per Notification darüber informiert .

11. Letztes macOS für Intel-Rechner

Last but not least: Apple hat die Transformation von Intel zu seinen hauseigenen M-Chips nun endgültig vollzogen. Das kommende macOS Tahoe 26 ist nämlich das letzte macOS, das mit Intel-basierten Macs kompatibel ist. Das hat Apple ganz am Ende seiner "Plattform State of the Union"-Präsentation erwähnt.

Intel-basierte Mac-Computer, die von macOS Tahoe 26 unterstützt werden, werden weiterhin für die nächsten 3 Jahre Sicherheitsupdates erhalten. Entwickler werden noch eine Zeit lang von Apple unterstütz, ihre Anwendungen an die M-Chips anzupassen.