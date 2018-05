Apple Watch rettet junge Frau vor Organversagen

Einmal mehr hat sich die Apple Watch als Lebensretterin entpuppt. Die 18-jährige Deanna Recktenwald aus Florida bekam eine Warnung von ihrer Uhr, dass der Ruhepuls mit 160 Schlägen pro Minute viel zu hoch sei und sie unmittelbare medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müsse. Deren Mutter - eine ausgebildete Krankenschwester - nahm die Warnung ernst und brachte die Tochter sofort zu einer Klinik. Nach Untersuchungen wurde der Grund für den extrem hohen Puls, der bis zu 190 Schläge pro Minute anstieg, gefunden.

Kurz vor Nierenversagen

Die junge Frau leidet an einer bisher unentdeckten Nierenerkrankung, für die es äußerlich überhaupt keine Anzeichen gab. Zum Zeitpunkt der Warnung funktionierten die Nieren nur mehr zu 20 Prozent. Unbehandelt wäre es unweigerlich zu einem Organversagen oder lebensbedrohlichen Kreislaufproblemen gekommen. Die Mutter dankte Tim Cook in einem persönlichen Brief. Die Apple Watch habe ihrer Tochter das Leben gerettet, wofür sie ewig dankbar sein werde.