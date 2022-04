iOS 16 und neues MacBook Air: Apple verrät Datum von WWDC 2022

Apples jährliche Entwickler*innenkonferenz Worldwide Developers Conference WWDC findet von 6. bis 10. Juni 2022 statt. Erwartet wird unter anderem die Präsentation der neuen iPhone und iPad-Betriebssysteme iOS 16 bzw. iPadOS 16. Auch Software-Neuerungen für die Apple Watch und Macs dürften auf dem Programm stehen.

Denkbar wäre auch neue Hardware, wie etwa ein neues MacBook Air, eventuell mit einem hauseigenen Apple M2-Chip. Die Konferenz wird auch heuer als reines Online-Event stattfinden. Apple fühlt sich angesichts der Pandemie offenbar noch nicht sicher genug, ein Präsenz-Event abzuhalten.

Die wichtigsten Neuerungen werden jedenfalls im Rahmen der Keynote am 6. Juni (Pfingstmontag) verkündet werden. Eine genaue Startzeit ist noch nicht bekannt, üblicherweise geht es um 10 Uhr Ortszeit am Apple-Campus - also 19 Uhr MESZ los. Wir werden zeitnah berichten.