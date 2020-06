Arrrrr! Seeräuberspaß mit Sid Meiers: Pirates

Selbst jüngeren Gamern dürfte der Name Sid Meier schon mal untergekommen sein, steht der Kult-Spiele-Designer doch immer noch mit seinem Namen für die Civilization-Reihe. Erfahrene Spielefans kennen ihn auch noch als den Schöpfer von Colonization, Railroad Tycoon und eben auch Pirates. Letzteres wird jetzt als iPad-Version (2,99 Euro) wieder zum Leben erweckt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Ur-Variante von 1987, sondern um das 2004 für PC und Xbox erschienene Remake. Statt schwarz-weißer Südsee gibt es Cartoon-Optik. Nicht gerade ein grafisches Highlight, aber auch nichts, wofür man sich als iPad-Besitzer schämen müsste.

Dem Spieler steht es frei, ob er einfach nur die Meere bereist und nach Lust und Laune plündert, Schätze oder seine verschollene Familie sucht, versucht der meist gesuchte Pirat zu werden, in dem man Jagd auf Captain Kidd oder Blackbeard macht. Dazu steuert man sein Schiff per Touchscreen über das Meer. Klickt man ein anderes Schiff in Reichweite an, kann es angegriffen werden. Beim Seekampf wird das eigene Schiff wieder per Tippen auf dem Bildschirm in die entsprechende Richtung gelenkt, ein Tippen auf das Kanonen-Symbol oder das feindliche Schiff feuert eine Salve ab. Das kann bei engen Manövern in Gegnernähe auch schon mal zum vorzeitigen Schuss führen, wenn man unabsichtlich das feindliche Schiff berührt, anstatt das Meer dahinter. So verpasst man vielleicht die Chance auf eine volle Breitseite, da die Kanonen einige Zeit zum Nachladen benötigen.