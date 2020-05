Asus bringt ZenWatch 2 in zwei Größen und vielen Varianten

Auf der Tech-Messe Computex in Taiwan hat Asus die ZenWatch 2 angekündigt, wie engadget berichtet. Das Design der Uhr erinnert stark an das Vorgängermodell, lediglich die zusätzliche Taste an der Seite des Gehäuses stellt eine offensichtliche Abweichung dar. Als Bildschirm kommt ein AMOLED-Panel zum Einsatz, das von Gorilla Glass 3 geschützt wird, der Prozessor wird von Qualcomm geliefert, die Spezifikationen sind aber noch nicht bekannt. Die ZenWatch 2 ist nach IP67 Wasser- und Staubdicht und wird über einen magnetischen Ladestecker mit Strom versorgt.

Die Ladezeit soll kürzer als beim Vorgängermodell sein und Asus hat auch die Software rundumerneuert. Die neue Wellness-App etwa soll das Fitness-Tracking erleichtern. Das Gehäuse der Smartwatch ist diesmal in drei verschiedenen Farben erhältlich, nämlich "silver", "gunmetal" und "rose-gold". Was die Bänder angeht soll es diesmal diverse Variationen geben, von Gummi über Leder bis zu Metall. Ein mit Swarowski-Kristallen besetztes Band soll es ebenfalls geben. Die größere Variante der Zen Watch 2 wird mit einem zusätzlichen Akkupack ausgeliefert, um längere Betriebsdauern zu erreichen.