Asus PadFone 2 im Test: Gespaltener Hybride

den bislang einzigen Hybriden aus Tablet , Smartphone und Netbook an. Doch dem Konzept blieb aufgrund einiger Kinderkrankheiten der große Erfolg verwehrt. Im Oktober kündigte Asus den Nachfolger an, der deutlich entschlankt und mit neuen Ideen daherkommt. Ob das PadFone 2 tatsächlich für rund 800 Euro einen vollwertigen Tablet- und Smartphone-Ersatz bieten kann, lesen sie im futurezone-Test.

Dieser offenbart auch gleich die erste große Neuerung: Statt dem alten 40-Pin-Anschluss wird das Smartphone nun über einen neuartigen 13-Pin-Konnektor mit der Tablet-Hülle verbunden. Diese Konstruktion verlangte unglücklicherweise auch nach einem umgestalteten Ladestecker, der im Herzen zwar ein herkömmlicher Micro-USB-Anschluss ist, von Asus allerdings verbreitert und mit zwei Metall-Zacken an der Seite ergänzt wurde. So soll dieser besser fixiert werden. Das PadFone lässt sich weiterhin über ein herkömmliches Micro-USB-Kabel laden, doch das ist durch die deutlich breitere Asus-Konstruktion des Anschlusses eine mehr als wackelige Angelegenheit, da das Kabel nur sehr lose hält.

Das Design des PadFone selbst ist deutlich besser gelungen und erinnert ob seiner schlichten Form von vorne betrachtet an das iPhone. Die Vorderseite ist durchgehend schwarz, die insgesamt drei Soft Keys sind lediglich bei aktivem Display sichtbar. Das Unibody-Gehäuse ist an den Kanten von einem Metallrahmen umgeben, dessen Breite zur unteren Hälfte hin abnimmt. Der SIM-Karteneinschub findet sich oben rechts, einen microSD-Kartenslot gibt es nicht. Die Rückseite besteht aus Kunststoff und ist dank seiner rauen Oberfläche etwas griffiger als die PadFone Station und liegt gut in der Hand. Mit einer Breite von rund 69 Millimetern ist es auch mit einer Hand einfach zu bedienen, lediglich Menschen mit kleineren Händen könnten womöglich Probleme bekommen. Diese sollten allerdings ohnedies zu einem Smartphone mit kleineren Bildschirm greifen.

Design mit Tücken Das Design des Tablets ist eine zwiespältige Angelegenheit. Auf den ersten Blick überzeugt es durch seine schlichte Form, die vor allem an das Samsung Galaxy Tab 10.1 erinnert. Doch bereits mit der ersten Berührung kommt die große Enttäuschung. Die Verarbeitung der Tablet-Hülle ist mangelhaft, es knarzt bei sanften Druck auf die Rückseite und die Ränder des Gehäuses sind sehr scharfkantig. Positiv zu bemerken ist jedoch, dass die graue Rückseite sehr griffig ist. Auch die Metall-Umrandung rund um den Einschub fügt sich gut in das Gesamtbild ein. Etwas schwergängig ausgeführt wurden der Power-Knopf, der links oben zu finden ist, sowie die Lautstärkewippe auf der linken Seite.

Die neu konstruierte Lösung des offenen Einschubs funktioniert in der Praxis recht gut. Das PadFone wird von einem simplen Mechanismus sowie zwei Kontaktstiften fixiert. Beim Einführen oder Entnehmen ist kaum Kraft erforderlich, dennoch erweckt das PadFone nie den Eindruck, dass es plötzlich aus seiner Halterung fallen könnte. Auf Schütteln sollte man allerdings verzichten. Der PadFone-Einschub selbst stellt allerdings nach wie vor alles andere als eine Zierde dar. Der wuchtige Buckel dominiert die Rückseite der PadFone Station, fügt sich allerdings deutlich besser in das Gesamtbild des PadFone 2 ein als noch beim Vorgänger.

Doch so gut der Bildschirm des Smartphones gelungen ist, bei der PadFone Station hat sich Asus unglücklicherweise für eine Spar-Variante entschieden. Der 10,1 Zoll große IPS-Bildschirm kann lediglich eine Auflösung von 1280 mal 800 Bildpunkten (WXGA, 150 ppi) vorweisen und liegt damit weit hinter Modellen wie Apples iPad (2048 mal 1536 Bildpunkte, 260 ppi) oder Samsungs Nexus 10 (2560 mal 1600 Bildpunkte, 300 ppi). Die geringe Pixeldichte macht sich vor allem bei Text bemerkbar, da hier eine leichte Stufenbildung zu sehen ist und diese dem in den vergangenen Monaten durch hochauflösende Bildschirme verwöhnten Auge sofort auffällt. Von der Auflösung abgesehen weist das Display jedoch keine wirklichen Schwächen auf und bietet ähnliche Helligkeits- und Kontrastwerte wie der Bildschirm des PadFone 2.

Ansonsten wurden jedoch kaum Änderungen an der Android-Oberfläche vorgenommen, lediglich der Quick-Launcher sowie die Standard-Tastatur von Android wurden durch ASUS-Varianten ersetzt. In den Einstellungen können diese jedoch entfernt werden. Im Tablet-Modus kommt außerdem noch ein Soft-Key hinzu, über den insgesamt sechs verschiedene, voreingestellte Apps wie ein Rechner oder Kalender gestartet werden können. Diese werden als eigenes Fenster im Bild platziert und können frei verschoben werden. Wie auch beim Vorgänger gibt es sogenannte "Pad Only"-Apps, die lediglich im Tablet-Modus ausgeführt werden können. Diese werden dann zwar auf dem PadFone 2 angezeigt, können aber nur, wenn es sich in der PadFone Station befindet, tatsächlich ausgeführt werden. Derartige Tablet-Apps sind derzeit allerdings noch rar gesät, beispielsweise SketchBook X von Autodesk. Viele Apps, wie beispielsweise Flipboard oder BaconReader, passen sich dem Modell an und zeigen dementsprechend den Inhalt im Tablet- oder Smartphone-Layout. Diese Apps müssen allerdings auf eine Ausnahmenliste gesetzt werden, da die Asus-Software beim Einsetzen oder Entnehmen des PadFone 2 automatisch alle "inkompatiblen" Apps beendet.

Kamera - lahm, aber hübsch

Bei der Kamera setzt Asus auf Technologie von Konkurrent Sony: Neben dem BSI-Sensor stammt auch der Bildprozessor von den Japanern. Dieser nimmt Bilder mit einer maximalen Auflösung von 13 Megapixel auf, die Auflösung wird im Tablet-Modus allerdings auf maximal 5,5 Megapixel reduziert. Im Test erwies sich vor allem die lange Belichtungszeit als problematisch. Selbst unter normalen Lichtbedingungen verstrich zwischen Betätigen des Auslösers und dem fertigen Bild auf dem Bildschirm meist mehr als eine Sekunde. Gerade bei Motiven in Bewegung sorgt das gelegentlich für Frust.

Bei schlechten Lichtverhältnissen kommt meist der LED-Blitz zum Einsatz, der jedoch im Zusammenspiel mit der relativ langen Belichtungszeit im Test zu hoffnungslos überbelichteten Bildern führte. Da sich die Belichtungszeit, trotz unzähliger Einstellmöglichkeiten, nicht verändern lässt, muss man entweder hoffnungslos überbelichtete oder sehr dunkle Bilder akzeptieren, da die Optik mit einer Lichtstärke von f2,4 eher durchschnittlich ist.

Doch der Bildprozessor von Sony lässt in einem Punkt wirklich seine Muskeln spielen: bei der Videoaufnahme. Das PadFone 2 nimmt 1080p-Videos mit einer Bildrate von 60 fps auf und sorgt so für flüssige Bilder. Ein Bildstabilisator wäre hier jedoch von Vorteil gewesen, da man ohne ruhige Hand so schnell ein wackeliges Bild erhält.

Akku - lange Laufzeit ohne Frustmomente

Die Laufzeit des PadFone 2 ist vor allem in Anbetracht der schnellen Hardware sehr gut gelungen. Der 2.140 mAh-Akku des Smartphones hält rund eineinhalb Tage bei herkömmlicher Nutzung und geriet auch ohne Energiesparmodus nie unter Druck. Dieser kann jedoch wahlweise aktiviert werden und bietet im Vergleich zu den Energiesparmodi einiger anderer Hersteller recht umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Beim "optimierten ASUS-Modus" werden in einer Art Rundumschlag alle Funktionen auf ein Minimum reduziert und die Akkulaufzeit so auf ein Maximum verlängert. Aber auch das Energiesparen "per Szenario" ist möglich. Hierbei können gewisse Anwendungsgebiete wie Musik hören oder Instant Messenger ausgewählt werden, die von den Energiesparfunktionen ausgenommen werden sollen und so immer auf voller Leistung laufen.

Die PadFone Station kann im Notfall auch als Ladegerät verwendet werden. Diese Funktion erwies sich als überaus hilfreich, da der 6.000 mAh starke Akku der PadFone Station das PadFone theoretisch bis zu drei Mal laden könnte - was meist recht rasch von statten geht.

Fazit

So muss ein Nachfolger aussehen. Asus hat im Vergleich zum Vorgänger keinen Stein auf dem anderen gelassen und einen weiteren mutigen Versuch gestartet. Dass dabei nicht alles gut gelungen ist, ist bedauerlich, aber verschmerzbar. Das PadFone 2 ist ein exzellentes Smartphone, das sich wohl auch ohne PadFone Station gut verkaufen würde. Doch da das Gerät derzeit nur im Kit um rund 799 Euro erhältlich ist, dürfte das PadFone 2 nur eine relativ kleine Zielgruppe ansprechen. Die jedoch ist klar: Wer auf der Suche nach einem möglichst günstigen Kompromiss zwischen Tablet und Smartphone ist, wird hier definitiv fündig. Die rasend schnelle Hardware, eine gute Akkulaufzeit sowie das clevere Design sprechen für das PadFone 2 und gegen eine "herkömmliche" Lösung aus Smartphone und Tablet.