Asus präsentiert neue Zen- und Transformer Books

Das Asus Zenbook UX301 verfügt über einen Deckel aus Gorilla Glass 3, was für Kratzfestigkeit sorgen soll. Den Antrieb des 13-Zöllers übernimmt ein i7 neuester Intel-Generation. Laut Asus ist das UX301 um 14 Prozent dünner als die bisherige Zenbook-Generation. Das Touch-Display bringt eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel mit.

Das Asus Transformer Book Trio ist sicherlich eine der kuriosen Neuheiten auf der IFA. Im Tablet steckt ein Intel Atom Prozessor, als Betriebssystem kann man zwischen Android und Windows wechseln. Dem nicht genug sitzt in der Tastatur ein i7-Intel-Prozessor. Dieser wieder treibt einen externen Monitor an, in den das Tablet zum Datenabgleich gesteckt wird. So hat man Tablet, Notebook und Desktop in einem.