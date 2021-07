Asus zeigt 130 Dollar-Tablet und Phablet

Der taiwanische Hardware-Hersteller Asus hat im Vorfeld der Computex zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Die größte Überraschung war wohl das MemoPad HD 7, das zwar nicht mit High End-Technik, dafür aber mit einem sehr günstigen Preis punkten kann. Auch das FonePad Note kam, nur knapp vier Monate nach der Ankündigung des FonePad in Barcelona, mehr als überraschend.

Mit dem MemoPad HD 7 hat Asus den Preis für Einsteiger-Tablets weiter gesenkt. Das sieben Zoll große Tablet mit Cortex A7 Quadcore-Prozessor sowie einer 5 Megapixel-Kamera soll bereits ab Juli um 129 US-Dollar (8 GB) erhältlich sein, die 16 GB-Variante wird 149 US-Dollar kosten. Preise für Europa sind noch nicht bekannt, dürften aber wohl auf einem ähnlichen Niveau in Euro liegen. Das Display verfügt über ein IPS-Panel und löst mit 1280 mal 800 Bildpunkten auf. Insgesamt wiegt das Tablet 302 Gramm und wird in vier verschiedenen Farben - grün, pink, weiß und schwarz - mit einer glänzenden Rückseite angeboten.

Full HD bei 10 Zoll-Modell

Der Speicher wird über microSD-Karten erweiterbar sein, zusätzlich dazu stellt Asus jedem Käufer 16 GB Speicher auf dem Clouddienst Asus WebStorage zur Verfügung. Die Akkulaufzeit soll bei rund zehn Stunden liegen, das Tablet ist, in Anbetracht dieser Preisklasse, mit 10,8 mm recht dünn. Neben dem MemoPad HD 7 wurde auch dessen "großer Bruder", das MemoPad FHD 10 angekündigt. Das Tablet ist mit dem leistungsfähigeren Intel Atom Z2560-Prozessor ausgestattet, dessen zwei Kerne mit je 1,6 GHz getaktet sind. Das 10 Zoll-Display löst mit 1920 mal 1080 Bildpunkten auf und kann ebenso auf ein IPS-Panel zurückgreifen. Wie auch beim MemoPad 7 kommen eine 5 Megapixel-Kamera auf der Rückseite sowie eine 1,2 Megapixel-Frontkamera zum Einsatz.

Preis unbekannt

Mit 9,5 mm ist es unwesentlich dünner nd wiegt knapp 580 Gramm. Auch das MemoPad 10 wird in verschiedenen Farben angeboten - blau, weiß und pink - soll aber durch die leicht aufgeraute Oberfläche auf der Rückseite einen etwas professionelleren Eindruck erwecken. Es wird ebenso in einer 16 GB- und 32 GB-Varianten angeboten, Preise und Verfügbarkeit sind jedoch noch nicht bekannt.