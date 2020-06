Auch Drei führt Servicepauschale ein

Drei wird in Zukunft bei Neuanmeldungen und Vertragsverlängerungen eine Servicepauschale von 20 Euro pro Jahr einheben. Das bestätigte Unternehmenssprecherin Maritheres Paul der futurezone. Auch Drei begründet den Schritt mit zusätzlichen Serviceleistungen. So soll in Zukunft etwa eine kostenlose Technik-Hotline zur Verfügung stehen und die Gebühren für das Sperren der SIM-Karte werden wegfallen. Darüber hinaus soll die USIM-Pauschale von zehn Euro pro Anmeldung gestrichen werden.

Laufende Verträge nicht betroffen

Bestehende Verträge sind von der Änderung nicht betroffen, die Pauschale wird erst bei Neuanmeldung, oder Vertragsverlängerung aktiv. Weitere Details der neuen Bedingungen will der Mobilfunker am Dienstag bekannt geben.

Viele Kunden zeigen sich aufgrund derartiger Servicepauschalen