Auch LG stellt bald gebogenes Smartphone vor

Angeblich soll das G-Flex einen 6-Zoll-Bildschirm mitbringen und bereits nächsten Monat in den USA in den Handel kommen. Details sind bisher aber nicht bekannt. LG soll zudem in Kürze mit der Massenproduktion flexibler OLED-Komponenten beginnen. Dadurch könnte auch die Konkurrenz Telefone mit gebogenen Bildschirmen produzieren.