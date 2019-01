Auch Nokia setzt auf Loch statt Notch

Der finnische Hersteller HMD Global will ein Smartphone unter der Marke " Nokia" auf den Markt bringen, das die Selfie-Kamera statt in einem Notch in einem Loch im Display unterbringt, wie techradar berichtet. Dafür sprechen Fotos, die von 91Mobiles und @OnLeaks ins Netz gestellt wurden. Darauf soll das kommende Nokia 8.1 Plus zu sehen sein. Die Vorderseite des Smartphones ist auf den Bildern komplett vom Display bedeckt. Lediglich ein kleines Loch in der linken oberen Ecke bleibt für die Kamera ausgespart.