Ausprobiert: Brothers Datenbrille Airscouter

So funktiert die Brille

Airscouter wird via Kabel entweder an einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet - vorerst wird laut Brother nur iOS unterstützt - angeschlossen. Die eigentliche Technik befindet sich in einer schwarzen, kleinen Box, die je nach Vorliebe des Nutzers links oder rechts an der Brille befestigt werden kann. Sie konvertiert den Output vom Smartphone oder Tablet und überträgt dann das Bild, das auf dem mobilen Gerät angezeigt wird auf die Brille und somit ins Blickfeld des Nutzers. Dabei wird Licht von einem LCD-Display durch eine Linse geschickt und über einen halbdurchlässigen Spiegel so reflektiert, dass das Bild für den Nutzer in die Umgebung, in der er sich befindet, eingebettet sichtbar wird.

Damit das länger als fünf Minuten funktioniert, muss weiters noch ein zusätzlicher Akku - der bei Airscouter mitgeliefert wird - angesteckt werden, weil die Batterieleistung eines Handys oder Tablets für den Betrieb nicht ausreichen würde.

Airscouter im Kurztest

Beim Kurztest fällt zunächst auf, dass die Datenbrille noch etwas klobig wirkt und nur mäßig bequemen Sitz bietet. Für Brillenträger bietet Airscouter einen eigenen Aufsatz.

Die Bild-Projektion funktioniert zwar gut, die übertragenen Informationen bzw. Bilder - in diesem Fall eine Montageanleitung - sind gut erkennbar. Die Display-Auflösung beträgt 800 x 600 Pixel, die Bilder werden in einer Display-Größe von etwa 40cm angezeigt.

Um sich beim Einsatz gleichzeitig auf die normale Umgebung und das projizierte Bild zu konzentrieren, muss sich der Nutzer allerdings einige Mühe geben. Die Ablenkungsgefahr ist groß und von heute auf morgen wird es wohl niemandem so einfach gelingen, flüssige Handgriffe während des Tragens der Brille zustande zu bringen. Man darf auf den Gewöhnungseffekt hoffen.