Austria Game Jam: 48 Stunden für ein Spiel

Unter Druck Prototypen entwickeln

Die eigentliche Arbeit beginnt Samstag um 9 Uhr. Bis 24 Uhr haben die Teams Zeit, erste, wichtige Schritte in der Konzeption und Entwicklung ihres Projekts zu machen. Wie sie dies bewerkstelligen, bleibt jedem selbst überlassen. Zwischen 15 und 19 Uhr kann interessiertes Publikum den Entwicklern über die Schulter blicken und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss deshalb auch der erste spielbare Prototyp fertig sein.

"Aufgrund der kurzen Entwicklungszeit müssen sich die Teilnehmer auf ein oder zwei Stärken des zu entwickelnden Spiels konzentrieren. Sei es eine pfiffige Spielmechanik, eine ungewöhnliche visuelle Präsentation oder die Art und Weise wie das Spiel als ganzes eine bestimmte Message an den Spieler vermittelt", erklärt Musil. Um ein wenig Arbeit abzunehmen, wird als besonders Extra dieses Jahr die Möglichkeit geboten, sich zusätzlich durch Fachexperten beraten zu lassen um das Spielerlebnis zu optimieren.

Heiße Phase am Sonntag

Am Sonntag geht der Event dann in die hektische und heikle Endphase. Zwischen 9 und 14 Uhr darf noch an den Spielen gearbeitet werden. "Der Sonntag ist traditionell für die Teilnehmer sehr stressig da, auch wenn das Game ein Prototyp ist, es stabil und spielbar sein muss. Weiters müssen die Games rechtzeitig in den Global Game Jam-Browser hochgeladen werden, in dem alle weltweit entwickelten Spiele gesammelt und weltweit von jedem gespielt und weiterentwickelt werden können", sagt Musil.

Den Abschluss des Game Jam bildet die Präsentation vor einer Fachjury (der auch die futurezone beiwohnt) sowie des Publikums. Beide stimmen für ihre Favoriten und wählen separat einen Preisträger. Wer sich einen Eindruck über den Game Jam verschaffen will, kann sich die Spiele aus den vergangenen Jahren (2010, 2011) ansehen und diese Probe spielen.