Barilla entwickelt 3D-Drucker für Pasta

Der bekannte italienische Pasta-Hersteller Barilla arbeitet derzeit mit dem TNO Eindhoven an einem 3D-Drucker für Pasta. Dieser soll nicht etwa für die Massenfertigung von Pasta verwendet werden, sondern für den Heimgebrauch oder in Restaurants eingesetzt werden. Ähnlich wie beim Kaffee will Barilla neben dem 3D-Drucker selbst lediglich die Cartridges mit den Bestandteilen der Teigware verkaufen, der Benutzer kann sich dann Form und Größe selbst aussuchen, der 3D-Drucker stellt dann die Pasta her. Das Ziel des Unternehmens sei es, 15 bis 20 Stück Pasta in knapp zwei Minuten herzustellen.