Bastler baut faltbaren Gameboy

Obwohl die Tasteneingabe derzeit noch mühsam sei und die Knopfzellenbatterie nur für eine leichte Hintergrundbeleuchtung ausreicht, zeigte er sich mit seiner ersten Version zufrieden. Auf Twitter baten ihn zahlreiche Nutzer um ein kommerzielles Produkt, beispielsweise als Visitenkarte für Spieleentwickler.

Bates will weiter am Arduflexboy arbeiten und zumindest zwei weitere Geräte mit anderen Energiequellen bauen. Zudem will er das Leiterplatten-Design zum Download bereitstellen, sodass es Bastler weiterentwickeln und über Dienste wie OSHparks herstellen lassen können. Weitere Details zu den verwendeten Komponenten machte er vorerst nicht.