Bekannter Android-Emulator installiert heimlich Krypto-Schürfer

Hintergründe unklar

Wie genau die Software in den Andy-Installer kommt, ist noch unklar. BleepingComputer merkt an, dass das Install-File mit „Andy OS Inc“ signiert ist, was darauf hindeutet, dass es bewusst von den Andy-Machern integriert wurde. Offiziell äußern wollten sich diese aber nicht.

Krypto-Schürfer unbemerkt auf Rechner von Anwendern zu schmuggeln, um deren Rechenleistung und Strom zum Minen von Bitcoin und Co zu nutzen, ist aktuell eine beliebte Strategie von Malware-Machern.